Не одягайте це у новорічну ніч: головні антитренди святкового образу-2025

Наближається Новий рік, і кожен прагне виглядати стильно та святково. Однак є певні модні тенденції, яких варто уникати, щоб не зіпсувати святковий образ. Про це пише Hовини. Live.

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Що краще залишити вдома

Надмірний блиск: паєтки завжди асоціюються з новорічною ніччю, але цього року важливо дотримуватися відчуття міри: повністю вкритий паєтками одяг виглядає перевантажено. Натомість варто обирати речі з мінімальним блиском, який додасть елегантності. Агресивні принти: тваринні принти, особливо леопардовий, можуть виглядати занадто епатажно для святкової атмосфери: стилісти рекомендують зупинитися на однотонних речах насичених кольорів, які підкреслять вашу індивідуальність. Громіздкі прикраси: масивні сережки та намиста вже не в тренді. Вони роблять образ важким і громіздким. Натомість варто зупинитися на делікатних, мінімалістичних прикрасах, які elegantly доповнять святковий look. Неонові кольори: яскраві кислотні відтінки, популярні у 2000-х, цього року втратили актуальність. Стилісти радять зробити ставку на м'які пастельні тони, які створюють атмосферу затишку та святковості. Пишні декоративні елементи: великі пухові або пір'яні вставки можуть створити відчуття театральності. Сучасний тренд - тонка вуаль, ніжне мереживо або напівпрозорі вставки, які додають образу витонченості.

Головне - відчувати себе красиво та святково. Дотримуючись цих нескладних рекомендацій, ви неодмінно створите бездоганний образ для зустрічі Нового року.

Нехай ваш look буде таким же яскравим, як і святкова ніч!

Нагадаємо, які страви мають бути на столі у новорічну ніч, щоб весь рік вас супроводжувала удача.

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