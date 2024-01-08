Не обов’язково бігти в аптеку: 4 дієвих домашніх методи боротьби з печією

Печія - це неприємне відчуття печіння в грудях, яке виникає внаслідок закидання шлункового соку в стравохід. Вона може виникати з різних причин, наприклад, через переїдання, вживання жирної або гострої їжі, куріння, вагітність, а також при деяких захворюваннях шлунково-кишкового тракту.

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Існує кілька народних засобів, які можуть допомогти позбутися печії. Ось деякі з них:

Картопляний сік. Натріть одну середню картоплину на дрібній тертці та вичавіть сік. Пийте по пів склянки такого соку перед їдою. Картопляний сік має обволокуючі властивості, які допомагають захистити стінки стравоходу від шлункового соку.

Яблучний оцет. Чайну ложку яблучного оцту розчиніть у склянці води й теж п'іть перед їдою. Яблучний оцет має кислотність, яка допомагає нейтралізувати кислоту в шлунку.

Ромашковий або імбирний чай. Заваріть чай із висушених квіток аптечної ромашки або свіжого імбиру та пити його перед їдою. Ромашка та імбир мають протизапальні та спазмолітичні властивості, які допомагають зменшити печію.

Насіння льону. У кавомолці розмолоти насіння льону та додавати в їжу чи напої. Насіння льону має обволокуючі властивості, які допомагають захистити стінки стравоходу від шлункового соку.

Ці засоби можуть допомогти позбутися печії в домашніх умовах. Однак, якщо печія виникає регулярно або супроводжується болем, то краще не зволікати та звернутися до лікаря, який призначить необхідне обстеження.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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