Не корицею єдиною: як привабити гроші в життя за допомогою солі

Всім хочеться жити в достатку, правда? А чи знали ви, що звичайна сіль може допомогти вам у цьому? Кажуть, вона має чудову властивість притягувати гроші.

Спробуйте простий ритуал, який можна проводити щомісяця після отримання зарплати. Про це розповідає видання obozrevatel.com.

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Вам знадобиться:

Сіль

Ваші гроші (готівка або банківська картка)

Що робити:

Візьміть щіпку солі і насипте її на ваші гроші. Залиште сіль на 10 хвилин. Потім здуйте сіль з купюр або картки. Протягом цього часу повторюйте фразу: "Гроші увійшли до мого життя і входитимуть до нього в майбутньому".

Нагадаємо, ми розповіли, як привернути до себе гроші.

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