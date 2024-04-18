Не корицею єдиною: як привабити гроші в життя за допомогою солі
Всім хочеться жити в достатку, правда? А чи знали ви, що звичайна сіль може допомогти вам у цьому? Кажуть, вона має чудову властивість притягувати гроші.
Спробуйте простий ритуал, який можна проводити щомісяця після отримання зарплати. Про це розповідає видання obozrevatel.com.
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Вам знадобиться:
- Сіль
- Ваші гроші (готівка або банківська картка)
Що робити:
- Візьміть щіпку солі і насипте її на ваші гроші.
- Залиште сіль на 10 хвилин.
- Потім здуйте сіль з купюр або картки.
- Протягом цього часу повторюйте фразу: "Гроші увійшли до мого життя і входитимуть до нього в майбутньому".
Нагадаємо, ми розповіли, як привернути до себе гроші.
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