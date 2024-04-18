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Суспільство

Не корицею єдиною: як привабити гроші в життя за допомогою солі

Ігор Романько

Як привабити гроші та багатство за допомогою солі
Як привабити гроші та багатство за допомогою солі

Всім хочеться жити в достатку, правда? А чи знали ви, що звичайна сіль може допомогти вам у цьому? Кажуть, вона має чудову властивість притягувати гроші.

Спробуйте простий ритуал, який можна проводити щомісяця після отримання зарплати. Про це розповідає видання obozrevatel.com.

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Вам знадобиться:

  • Сіль
  • Ваші гроші (готівка або банківська картка)

Що робити:

  1. Візьміть щіпку солі і насипте її на ваші гроші.
  2. Залиште сіль на 10 хвилин.
  3. Потім здуйте сіль з купюр або картки.
  4. Протягом цього часу повторюйте фразу: "Гроші увійшли до мого життя і входитимуть до нього в майбутньому".

Нагадаємо, ми розповіли, як привернути до себе гроші.

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