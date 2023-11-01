Не кофеїн і неправильний сон: Вчені з'ясували, що саме алкоголь порушує серцевий ритм найбільше

Вчені з Каліфорнійського університету провели дослідження, щоб визначити чинники, які можуть спричиняти порушення серцевого ритму.

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В результаті дослідження виявилося, що найбільший вплив на цей показник має вживання алкоголю, в той час як кофеїн, недосипання та сон на лівій стороні не мають статистично значущого зв'язку з фібриляцією передсердь.

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Автори дослідження розповідають, що попри те, що кофеїн найчастіше вибирали для тестування, вони не змогли знайти жодних доказів короткострокового зв'язку між споживанням кофеїну та фібриляцією передсердь. Натомість вживання алкоголю виявило найбільший ризик фібриляції

У дослідженні взяли участь близько 450 осіб, зокрема понад 200 чоловіків. Експеримент передбачав використання мобільних пристроїв для запису електрокардіограм, а також додатків для телефонів для реєстрації можливих факторів, що впливають на фібриляцію передсердь. Серед цих факторів були вживання алкоголю та кофеїну, позиція сну та недосипання, дієта, фізичні навантаження та інші.

Отримані результати підтвердили, що вживання алкоголю значно збільшує ймовірність виникнення епізодів серцевої аритмії.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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