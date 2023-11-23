Не кладіть одразу у холодильник: як правильно зберігати авокадо

Авокадо стане смачним доповненням до будь-якого тосту, салату чи бутерброда. Експерти пояснили, чому не варто класти цей продукт одразу до холодильника.

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За словами фахівців, можна зробити так, щоб авокадо зберігалося до двох тижнів. Про це повідомляє Express.co.uk.

Авокадо можна купувати незрілим. Залиште його будь-де при кімнатній температурі, поки продукт повністю не дозріють.

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Щойно вони досягнуть ідеальної консистенції та м’якості, яка вам подобається, перекладіть їх у холодильник. Якщо покласти авокадо до холодильника одразу, він перестане дозрівати і ніколи не розм’якшиться.

Стигле авокадо, яке зберігається в холодильнику, придатне для вживання довше, ніж його аналог, який зберігається в кімнаті.

Нагадаємо, ми вже розповіли, як правильно обрати авокадо.

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