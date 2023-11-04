Не каштани: що допоможе ефективно позбутися харчової молі на кухні

Харчова міль – це поширена проблема, з якою стикаються багато домогосподарств. Ця комаха може завдати шкоди продуктам, особливо якщо встигне відкласти личинки.

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Довгоносики, які є личинками харчової молі, не шкідливі й, як відомо, не поширюють хвороби, паразитів або патогени. Однак вони можуть зробити їжу неприємною на вигляд і смак.

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Ознаки наявності харчової молі

Найпоширенішою ознакою наявності харчової молі є "павутинки", які можна знайти на пакетах або на поверхні їжі. Крім того, слідкуйте чи немає у продуктах личинок молі, особливо у крупах.

Звідки береться харчова міль

Харчова міль часто проникає в домівки з супермаркету. Міль відкладає дрібні яйця в крихітні тріщини та дірочки в пластиковій упаковці.

Як позбутися харчової молі природним шляхом

На щастя, позбутися харчової молі не складно. Найкраще те, що вам не потрібно використовувати агресивні хімікати.

Ось кілька перевірених і справжніх домашніх засобів від комірної молі:

Ефірні олії – змішайте рівні частини води та оцту в пляшці з пульверизатором. Додайте близько 15 крапель евкаліптової, 5 крапель м’ятної й 10 крапель ефірної олії кедра. Просто розпиліть розчин на поверхні та протріть тканиною.

Заморожування – якщо ви стали жертвою харчової молі, викиньте всю уражену їжу та витріть усі полиці, обов’язково ретельно очистивши кухню. Заморозьте упаковку, яка вас турбує, на пару тижнів, щоб убити личинки та яйця.

Герметичні контейнери – як подальший профілактичний захід, перекладіть усі сухі продукти в герметичні контейнери, бажано з кришками, що закручуються. Щоб запобігти появі харчової молі, дотримуйтесь таких порад:

Регулярно перевіряйте запаси продуктів на наявність ознак ураження. Зберігайте продукти в герметичних контейнерах. Не залишайте їжу на відкритому повітрі.

Лаврові листки проти молі Експерти з харчування радять як профілактику проти молі використовувати лаврові листки. Ця приправа відома своїм різким запахом. Листки можна покласти у контейнери з крупами та у місцях, де ви зберігаєте продукти.

Нагадаємо, раніше ми писали про 5 ефективних саморобних пасток, які допоможуть позбутися від молі вдома.

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