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Не гірше ніж в машинці: Як правильно прати шкарпетки вручну

Ігор Романько

Як правильно прати шкарпетки вручну

Прання шкарпеток вручну може бути кращим вибором, ніж використання пральної машини, де іноді виникає неприємний запах, що важко вивести.

Цей метод також корисний, якщо у вас обмежений доступ до прального обладнання або ви хочете дбайливо ставитися до своїх речей. Дотримуючись цих порад з сайту "Телеграф", ви зможете легко та ефективно прати шкарпетки вручну.

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Підготовка:

  1. Наповніть невелике відро або раковину теплою водою.
  2. Додайте невелику кількість м'якого миючого засобу або намильте в руках шматок мила, якщо не знаєте, чим прати шкарпетки.

Прання:

  1. Помістіть шкарпетки у воду і стисніть їх, щоб вони повністю промокли.
  2. Потріть шкарпетки одна об одну, роблячи акцент на п'ятах та підошвах, де зазвичай найбільше бруду.
  3. Залиште шкарпетки у воді на деякий час, щоб миючий засіб встиг розчинити забруднення.

Прополіскування:

  1. Ретельно промийте шкарпетки в чистій проточній воді, щоб видалити весь миючий засіб.
  2. Повторіть промивання, якщо це необхідно.

Вичавлювання та сушіння:

  1. Обережно вичавіть зайву воду, не скручуючи шкарпетки занадто сильно.
  2. Розвісьте шкарпетки на батареї або розкладіть на рівній поверхні на махровому рушнику, щоб вони висохли природним чином.

Секретний лайфхак:

  1. Натягніть шкарпетки на руки, як рукавички.
  2. Змочіть шкарпетки, намильте руки і тріть їх одна об одну, як ніби миєте руки, захоплюючи внутрішню та зовнішню частину.
  3. Прополощіть шкарпетки під проточною водою.
  4. Нанесіть миючий засіб на п'яти та пальці, потріть і знову прополощіть.
  5. Виверніть шкарпетки навиворіт і повторіть процедуру, щоб видалити весь піт.

Цей метод гарантує ретельне очищення шкарпеток, а також допоможе їм довше залишатися свіжими.

Пам'ятайте:

  • Не використовуйте занадто багато миючого засобу, адже його буде складно виполоскати.
  • Не викручуйте шкарпетки занадто сильно, щоб не пошкодити їх.
  • Сушіть шкарпетки в добре провітрюваному місці.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання.

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