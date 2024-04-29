Не зберігайте цих речей у гаманці, бо в ньому ніколи не водитимуться гроші: народні прикмети

Речі, які ви носите в гаманці, не завжди несуть благо. Існують прикмети, які попереджають, що деяких предметів варто позбутися, щоб не погіршувати фінансове становище.

Про це розповідає UAporal разом з RadioTrek та наводить список з п'яти небажаних речей у вашому гаманці.

Магазинні чеки

Чеки, що залишаються після здійснення покупок в магазинах відображають ваші фінансові витрати та не повинні займати місце у вашому гаманці, адже вони можуть перешкоджати позитивним фінансовим потокам і відштовхувати грошові кошти.

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Фотографії близьких

За переконаннями езотериків, фінанси вимагають особливої уваги, тому вони мають бути пріоритетом у вашому гаманці. Світлини близьких краще зберігати окремо, наприклад, у фотоальбомах.

Квитки на транспорт

Проїзні документи також несуть в собі енергію витрат. Носіння їх у гаманці може стати перешкодою для залучення нових фінансів.

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Аптечні рецепти

Енергетика гаманця, яка має сприяти вашому фінансовому процвітанню, може бути заблокована рецептами на ліки, що призводить до затягування процесу одужання і збільшення витрат на медикаменти.

Візитівки інших людей

Візитівки несуть енергію інших осіб і можуть впливати на фінансовий стан вашого гаманця, якщо ви зберігаєте їх там.

Нагадаємо, раніше ми писали про картини, які краще не вішати в оселі, бо можна накликати цим біду.

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