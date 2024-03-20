Не гірчать та швидко ростуть: названо найкращий сорт кабачків на 2024 рік в Україні

Хто не любить смачні кабачки? Цей овоч не лише смачний, але й дуже корисний. А ще його легко вирощувати, навіть на невеликій ділянці.

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Чим кущові кабачки відрізняються від звичайних? Їх головна перевага в тому, що вони не займають багато місця, адже не плетуться, а ростуть компактними кущиками, пише ТСН.

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Які ж сорти кущових кабачків найкращі?

1. "Ролик"

Дуже ранній: плоди можна збирати вже через 28-34 дні після сходів.

Стійкий до холоду, тому підходить для північних регіонів.

Має гладку білу шкірку, зелену соковиту м'якоть.

Смачний і універсальний у використанні: можна їсти свіжим, солити, маринувати, готувати ікру.

Невибагливий до ґрунту, стійкий до негоди.

Самозапильний, не потребує комах для зав'язі плодів.

З 1 кв. м можна отримати 8-9 кг кабачків.

2. "Грибовський 37"

Ранній: плоди дозрівають через 40-45 днів.

Плоди темно-зелені, з білими цятками, довжиною 15-20 см.

М'якоть ніжна, соковита, без гіркоти.

Стійкий до хвороб.

Висока врожайність: до 10 кг з 1 кв. м.

3. "Цукерочка"

Ранній: плоди дозрівають через 40-45 днів.

Ціліндричні кабачки з жовтою шкіркою і ніжною кремовою м'якоттю.

Смачні та ароматні, ідеальні для салатів.

Стійкий до хвороб.

Висока врожайність: до 8 кг з 1 кв. м.

Поради:

Висаджуйте кабачки на сонячній ділянці з родючим ґрунтом.

Регулярно поливайте, але не перезволожуйте.

Підгодовуйте 2-3 рази за сезон.

Збирайте плоди молодими, коли їх шкірка ще м'яка.

Це лише кілька популярних сортів кущових кабачків. Вибір залежить від ваших уподобань, клімату та цілей вирощування.

Нагадаємо, ми вже писали, як виростити кабачки у горщиках.

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