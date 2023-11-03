Не більше, а поживніше: Як дієтологи рекомендують снідати з настанням холодів

Сніданок є важливою частиною раціону кожної людини і особливо важливою восени, коли організм потребує більше тепла та поживних речовин. Збалансований та ситний осінній сніданок допоможе вам почати день з енергією та гармонією.

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Якщо ви хочете скоординувати свій осінній сніданок зі змінами у температурі та тривалості дня, ось кілька порад з сайту vogue.ua, як правильно його скомпонувати.

Тепловий режим: Зі зниженням температури восени організм потребує більше тепла. Включіть у свій осінній сніданок теплі страви, такі як запечений в духовці омлет, сирники або хрусткий тост з авокадо і яйцем пашот. Підігріта в холодильнику вівсянка також буде чудовим вибором. Не забудьте про теплу воду натще і трав'яні чаї. Локальні і сезонні продукти: Сезонні овочі та фрукти мають багато корисних властивостей. Восени вони особливо важливі, оскільки вони заповнюють бракуючі вітаміни та надають організму енергію. Спробуйте яблука, які є джерелом клітковини, або гарбуз, який сприяє здоров'ю кишківника. Морозні ягоди також можуть бути відмінним джерелом енергії. Не більше, а поживніше: Важливо не переборщити з розміром порцій осіннього сніданку. Організм потребує більше їжі, але це не означає, що потрібно їсти більше. Варто звернути увагу на якість їжі, замінивши зелене листя на запечені овочі, а хрумку гранолу на теплу кашу на молоці. Таким чином, порція залишиться такою ж, а поживність збільшиться.

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