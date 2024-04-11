Названо три українських прізвища, які свідчать, що ваш предок був ще тим серцеїдом

Українські прізвища часто відображають певну інформацію про наших предків. Наприклад, деякі з них можуть вказувати на зв’язок із церквою, тоді як інші – розповідають про велику любов до жіночої статі.

Люди, які були відомі своєю пристрастю до протилежної статі, часто отримували прізвиська, які говорять самі за себе, як-от Бабій, Кохан або Огир, з часом вони перетворилися на прізвища. Інформацію про них публікує сайт "Рідні", пише Телеграф.

Читайте також: Які українські прізвища можуть вказувати на зневагу до ваших предків

Прізвище "Бабій" асоціюється з особами із гарячим темпераментом, які мали славу любителів жіночої уваги та часто міняли партнерок. В Україні це родове ім'я має значна кількість людей – 15 403, що робить його 155-м за популярністю. Особливо багато носіїв цього прізвища проживають у столиці, Києві.

Інше прізвище, що вказує на любов до жіночої статі – "Кохан", походить від слів "кохати" та "коханець". В країні зареєстровано 5 102 особи з таким прізвищем, і воно займає 694-те місце в рейтингу найпоширеніших.

Ще одне родове ім'я, що свідчить про активне любовне життя предків – "Огир", що в давнину давали невтомним коханцям. "Огир" означає "жеребець", символізуючи силу та статеву зрілість. Наразі в Україні лише 209 осіб мають це рідкісне прізвище.

Нагадаємо, раніше ми писали про десять найбільш розповсюджених прізвищ серед українців. Статистика показує, що кожне з них має більше ніж 100 тис. носіїв.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!