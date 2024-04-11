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Суспільство

Названо три українських прізвища, які свідчать, що ваш предок був ще тим серцеїдом

Анастасія Крищук

Названо три українських прізвища, які свідчать, що ваш предок був ще тим серцеїдом

Українські прізвища часто відображають певну інформацію про наших предків. Наприклад, деякі з них можуть вказувати на зв’язок із церквою, тоді як інші – розповідають про велику любов до жіночої статі.

Люди, які були відомі своєю пристрастю до протилежної статі, часто отримували прізвиська, які говорять самі за себе, як-от Бабій, Кохан або Огир, з часом вони перетворилися на прізвища. Інформацію про них публікує сайт "Рідні", пише Телеграф.

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Прізвище "Бабій" асоціюється з особами із гарячим темпераментом, які мали славу любителів жіночої уваги та часто міняли партнерок. В Україні це родове ім'я має значна кількість людей – 15 403, що робить його 155-м за популярністю. Особливо багато носіїв цього прізвища проживають у столиці, Києві.

Інше прізвище, що вказує на любов до жіночої статі – "Кохан", походить від слів "кохати" та "коханець". В країні зареєстровано 5 102 особи з таким прізвищем, і воно займає 694-те місце в рейтингу найпоширеніших.

Ще одне родове ім'я, що свідчить про активне любовне життя предків – "Огир", що в давнину давали невтомним коханцям. "Огир" означає "жеребець", символізуючи силу та статеву зрілість. Наразі в Україні лише 209 осіб мають це рідкісне прізвище.

Нагадаємо, раніше ми писали про десять найбільш розповсюджених прізвищ серед українців. Статистика показує, що кожне з них має більше ніж 100 тис. носіїв.

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