Названі три причини, чому у людини бурчить шлунок

Коли ми зголодніли, наш шлунок може видавати серію бурчань і булькання, які можуть почути навіть оточуючі. Це нормальна частина людського буття, і кожен з нас переживав.

Відео дня

Що насправді відбувається, коли шлунок видає ці дивні звуки, пояснило видання IFLScience.

Причина того, чому наш шлунок бурчить, коли ми голодні, полягає в гормональному зворотному зв’язку, який говорить нам, що нам потрібно їсти, а також у тому, як мускулатура нашого травного тракту скорочується та розслабляється. Цей процес у медицині відомий під назвою borborygmus.

Читайте також: Експерти пояснили, чи безпечно їсти сніг та що станеться, якщо це зробити

М'язові рухи

Гладкі м’язи вистилають більшу частину шлунково-кишкового тракту пучками, які можуть скорочуватися і розслаблятися, щоб допомогти їжі рухатися в правильному напрямку. Ці м’язові скорочення називаються перистальтикою. Окрім штовхання їжі, ці м’язові скорочення можуть рухати гази та рідини.

Порожній шлунок

Однією з причин, чому бурчання здається таким гучним, коли ми голодні, є те, що в цей час ваш шлунок порожній. Їжа є хорошим глушником звуку, тому, коли ваша пробірка з їжею порожня, її м’язова діяльність стає більш шумною, навіть якщо вона не робить нічого, що відрізняється від звичайної.

Гормональний зворотний зв'язок

Гормони допомагають нам відстежувати нашу потребу в харчуванні у вигляді греліну та лептину. Грелін повідомляє нам, що ми голодні, тоді як лептин повідомляє, що ми ситі.

Читайте також: Хіміки сказали, чи можна пити дистильовану воду

Деякі дослідження показали, що грелін може посилити моторику та спорожнення шлунка, а також прискорити роботу кишківника. Тому можливо, що коли ми голодні, грелін може посилити м’язові рухи, які викликають borborygmus.

Шлунки бурчать лише тоді, коли ви голодні?

Ні. Наш кишечник потребує очищення від багатьох речей, у тому числі від слизу, газів і рідини, тому перистальтика постійно працює, щоб підтримувати рух, щоб ми нічого не накопичували.

Як може сказати будь-хто, хто відчував сильні гази, накопичення можуть бути дуже болісними, а у випадку закупорки та завороту (коли кишківник скручується) людям може знадобитися екстрена операція.

Як впоратися з бурчанням в животі

Якщо ви хочете зменшити бурчання в животі, є кілька речей, які ви можете зробити:

Їжте регулярно, щоб ваш шлунок не був порожнім занадто довго.

Включіть в свій раціон продукти, які допомагають зменшити газоутворення, наприклад, йогурт, квашену капусту та яблука.

Обмежте споживання газованих напоїв і їжі, яка може викликати здуття живота, наприклад, бобових, капусти та брокколі.

Якщо бурчання в животі дуже сильне або супроводжується іншими симптомами, такими як біль, нудота або блювання, зверніться до лікаря. Це може бути ознакою більш серйозного захворювання.

Раніше науковці пояснили, чи можна пити дощову воду.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!