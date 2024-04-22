Названо три корисні напої, які допоможуть швидко та міцно засинати

Не дозволяйте безсонню нашкодити вашому здоров’ю. Якісний сон є основою гарного самопочуття протягом всього дня.

Занепокоєння через новини, пов'язані з війною в Україні, може позбавити вас спокійного нічного відпочинку, тож часом корисно випити певні напої, які сприяють глибокому та спокійному сну. Це допоможе вам прокинутися вранці повними сил та енергії, пише портал "Патріоти України".

Ромашковий чай

Чай з ромашки славиться своїми корисними властивостями для здоров'я нервової системи й хорошого сну. Він покращує самопочуття, заспокоює і допомагає заснути. Для приготування залийте одну чайну ложку сушених квітів ромашки гарячою водою і дайте заваритися протягом 10 хвилин. Цей чай також корисний для травного тракту.

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Вишневий сік

Про це мало хто знає, але в соку вишні міститься амінокислота триптофан, яка регулює вироблення гормону сну мелатоніну. Випивши склянку вишневого соку (краще фрешу) без цукру, можна забезпечити собі глибокий і здоровий сон.

Чай з м'ятою

М'ятний чай має схожі корисні властивості з ромашковим. Крім того, він знижує артеріальний тиск, розслабляє тіло і допомагає зняти втому й роздратування. Поєднання м'яти з ромашкою в чаї не лише смачне, але й корисне для здорового та глибокого сну.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, про чай з кульбаби, який володіє рядом корисних властивостей, що допомагають зміцнити імунну систему, сприяють здоров’ю печінки, шлунково-кишкового тракту та нирок. Також цей напій позитивно впливає на нервову систему.

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