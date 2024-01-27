Названо найкорисніший чай для здоров'я: Як не можна пити цей напій

Чай – один з найпопулярніших напоїв у світі. Його цінують за приємний смак, аромат та корисні властивості. Це не просто смачний напій, але й джерело корисних речовин.

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Пийте чай з розумом, і він допоможе вам зберегти здоров'я на довгі роки. На сайті "Апостроф" підготували п'ять цікавих фактів про чай, які допоможуть вам краще зрозуміти його вплив на організм.

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Чай містить кофеїн, але не так багато, як кава

Кількість кофеїну в чаї залежить від багатьох факторів, таких як країна походження, тип листя та спосіб приготування. В чайному листі міститься близько 3,5% кофеїну, а в кавових зернах - від 3,4 до 8%. В результаті, чашка кави зазвичай містить більше кофеїну, ніж чашка чаю.

Чай багатий на поліфеноли, які мають антиоксидантні властивості

Поліфеноли – це хімічні речовини, які надають чаю його особливого смаку. Вони також мають антиоксидантні властивості, тобто допомагають організму боротися з вільними радикалами, які можуть пошкоджувати клітини.

Занадто гарячий чай може бути шкідливим для здоров'я

Дослідження показують, що регулярне вживання чаю може знизити ризик розвитку діабету 2 типу, серцево-судинних захворювань, інсульту та передчасної смерті. Проте, вживання дуже гарячого чаю (понад 60°C) може підвищити ризик розвитку раку стравоходу та шлунка.

Зелений чай містить менше кофеїну, ніж чорний

Вміст кофеїну в зеленому чаї зазвичай трохи менший, ніж в чорному. Це пов'язано з різними способами обробки чайного листя. Проте, різниця може бути не значною, і вона залежить від конкретного сорту чаю та способу його приготування.

Найкращий для здоров'я – чай без домішок

Цукор, вершки та молоко можуть негативно впливати на активність поліфенолів в чаї. Тому, якщо ви хочете отримати максимальну користь від чаю, краще пити його без домішок.

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