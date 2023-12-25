Названо 8 кімнатних рослин, які можуть жити без поливу місяць

Існує багато кімнатних рослин, які не потребують частого поливу. Вони добре переносять посуху, тому їх можна залишати без уваги на кілька тижнів або навіть місяців.

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Однак, якщо ви збираєтеся надовго виїхати з дому, слід подбати про свої кімнатні рослини, пише zaxid.net. Попередньо полийте їх, поставте в тінь і заберіть з прямих сонячних променів. Також ви можете накрити горщики з рослинами поліетиленовою плівкою, щоб зменшити випаровування вологи.

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Бокарнея – це деревоподібна рослина з тонкими, зігнутими листям. Вона має цибулину біля основи стовбура, яка накопичує вологу. Тому бокарнею можна залишати без поливу на кілька тижнів, а то й місяців.

Фікус каучуконосний – це популярна кімнатна рослина з великими, блискучими листям. Вона добре переносить посуху, особливо взимку. Тому фікус можна залишати без поливу на кілька тижнів, а то й місяців.

– це популярна кімнатна рослина з великими, блискучими листям. Вона добре переносить посуху, особливо взимку. Тому фікус можна залишати без поливу на кілька тижнів, а то й місяців. Сансев’єрія – це ще одна невибаглива кімнатна рослина, яка добре переносить посуху. Вона може залишатися без поливу протягом декількох тижнів, а то й місяців.

– це ще одна невибаглива кімнатна рослина, яка добре переносить посуху. Вона може залишатися без поливу протягом декількох тижнів, а то й місяців. Хлорофітум чубатий – це рослина, яка відома своїми очисними властивостями. Вона також добре переносить посуху. Хлорофітум можна залишати без поливу протягом декількох тижнів, а то й місяців.

Сукуленти – це рослини, які мешкають у пустелях. Вони мають спеціальні клітини для запасу води, які допомагають їм виживати у сухому ґрунті. Сукуленти можна залишати без поливу на кілька тижнів, а то й місяців.

– це рослини, які мешкають у пустелях. Вони мають спеціальні клітини для запасу води, які допомагають їм виживати у сухому ґрунті. Сукуленти можна залишати без поливу на кілька тижнів, а то й місяців. Заміокулькас – це невибаглива рослина, яка може виживати в різних умовах. Вона добре переносить посуху, тому заміокулькас можна залишати без поливу на кілька тижнів, а то й місяців.

– це невибаглива рослина, яка може виживати в різних умовах. Вона добре переносить посуху, тому заміокулькас можна залишати без поливу на кілька тижнів, а то й місяців. Аспідістра – це ще одна невибаглива рослина, яка добре переносить посуху. Вона може залишатися без поливу протягом декількох тижнів, а то й місяців.

– це ще одна невибаглива рослина, яка добре переносить посуху. Вона може залишатися без поливу протягом декількох тижнів, а то й місяців. Хойя карноза – це квітуча рослина, яка також добре переносить посуху. В її товстих, блискучих, воскових листках накопичується волога, тому вона здатна пережити кілька місяців посухи.

Як доглядати за кімнатними рослинами, які не потребують частого поливу

При догляді за кімнатними рослинами, які не потребують частого поливу, важливо дотримуватися таких рекомендацій:

Поливайте рослини лише тоді, коли ґрунт повністю висохне.

Використовуйте ґрунт, який добре пропускає воду.

Поставте рослини в добре освітлене місце, але уникайте прямого сонячного світла.

Регулярно обприскуйте листя рослин, щоб підвищити їхню вологість.

Нагадаємо, що кожна любителька квітів прагне, щоб її вазони були найпишніші, найкрасивіші та здорові. Але чи знали ви, що недорога спеція, яку кожна господиня використовує для випічки, може допомогти виростити ідеальні квіти на підвіконні?

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