Названі 5 речей, які не варто тримати в гаманці

Гаманець – найпоширеніший аксесуар, у якому ми зазвичай тримаємо гроші та особисті речі. Проте, деякі предмети можуть стати ризикованими, якщо гаманець буде викрадено, чи якщо ви його втратите.

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Експерти радять не зберігати у гаманці велику суму готівки. Рекомендується використовувати банківські карти, а з собою брати лише ту кількість готівки, яку ви плануєте витратити

Не рекомендується зберігати у гаманці банківські квитанції та інші фінансові документи. Якщо у вас викрадуть гаманець, то можуть заволодіти й особистими даними.

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Фотографії близьких можуть мати сентиментальну цінність, але їх втрата при крадіжці гаманця може бути болісною. Краще зберігати їх в інших місцях, наприклад, вдома в фотоальбомі.

Залишати презервативи в гаманці теж не краща ідея – вони можуть пошкодитися від тертя та температури.

Паролі та PIN-Коди: Зберігання паролів та PIN-кодів в гаманці робить їх доступними для зловмисників у разі втрати чи крадіжки. Використовуйте безпечні методи зберігання, такі як цифрові менеджери паролів.

А для привернення грошей та залучення достатку, за народними забобонами, потрібно, аби купюри в гаманці лежали рівно, не були зім'ятими та не мали пошкоджень.

Існує низка речей, які можна покласти в гаманець, щоб залучити гроші. Це – листки лавра, або м'яти. Також, згідно з народними прикметами, залучити гроші допоможуть три монетки, зв'язані червоною ниткою. А ще – малюнок чи фото виноградного грона. Зображення грона винограду вважається символом достатку та багатства.

Пропонуємо дізнатися більше про народні вірування та забобони для залучення грошей.

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