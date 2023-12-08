Названо 5 лайфхаків, про які має знати кожен власник домашніх тварин

Тварини приносять в наше життя безмежну радість, але іноді вони можуть творити безлад та розгром. Щоб ваш дім залишався затишним і для вас, і для ваших пухнастих членів родини, ось кілька корисних порад щодо організації простору та підтримання чистоти.

Відео дня

З цими простими порадами ви зможете забезпечити гармонію в домі, де всі члени родини, включаючи тварин, будуть щасливі та живуть в комфортні, пише "Телеграф".

Читайте також: Чи нормально те, що коти постійно нявкають: що кажуть експерти

Відлякуйте котів алюмінієвою фольгою

Якщо ваш кіт вибирає меблі для дряпання, спробуйте використовувати алюмінієву фольгу. Котам не подобається її текстура, і вони уникають місць, де вона розстелена. Обмотайте фольгою ніжки меблів чи навіть області, куди часто стрибає кіт.

Сховайте котячий туалет

Дайте вашому коту простір для інтимності, сховавши його туалет у старий кошик для білизни або невелику шафку. Виріжте бічні дверцята розміром під вашого улюбленця для зручного доступу.

Використовуйте килимок для робочого стільця під пташину клітку

Пташині клітки часто приносять безліч їжі та сміття. Поставте килимок для робочого стільця під клітку, щоб зберегти чистоту в домі, ловлячи розкидані залишки.

Купіть органайзер для корму для домашніх тварин

Для тих, хто має чотирилапого друга, зручно зберігати сухий корм у великому контейнері. Це не тільки збереже свіжість, але і полегшить годування, надаючи можливість легко насипати їжу у миску.

Використовуйте собачий килимок для брудних лап

Перед виходом у дощ викладіть килимок або рушник, щоб ваш собака могла витерти лапи. Навчіть її залишатися на килимку, доки ви не витрете лапи. Це допоможе уникнути заносу бруду та плям у будинок.

Раніше фахівці сказали, як надовго можна залишити кота наодинці.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!