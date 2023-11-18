Названо 4 породи собак, які живуть найдовше

Собаки є одними з найулюбленіших домашніх тварин у всьому світі. При виборі улюбленця людина роздумує про те, як довго цей вірний товариш зможе бути поруч. Зазвичай середня тривалість життя собак оцінюється в 10-13 років, але в залежності від породи цей показник може значно відрізнятися, повідомляє Ukr.Media.

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Великі собаки, як правило, живуть в 1,5-2 рази менше, ніж їхні менші декоративні сородичі. Тут генетика грає роль: якщо батьки мали тривале життя, ймовірно, ваш пес також буде жити довше. Також варто відзначити, що самки, як правило, живуть на 1-2 роки довше, ніж самці тієї ж породи.

Порівнюючи чистокровних собак та дворових, можна зауважити, що останні, як правило, мають триваліше життя. Це пов'язано з природнім відбором, через який їм доводиться проходити більше випробувань. Зберегти життя щенятам дорогоцінних порід набагато важче.

Чихуахуа

Наприклад, найменша порода - чихуахуа - при належному догляді може прожити до 20 років, і середня тривалість їхнього життя становить 15 років. Ці собаки володіють сильною імунною системою та міцним здоров'ям, завдяки невеликому розміру вони мають мінімальне навантаження на опорно-руховий апарат і серцево-судинну систему. У міні та мікро чихуахуа тривалість життя коротше - 5-6 років через генетичні захворювання.

Бордер-коллі

Ця порода володіє гарним здоров'ям, але виникають характерні захворювання, такі як ідіопатична епілепсія, дисплазія кульшового суглоба та хвороби очей. Регулярний ветеринарний догляд може контролювати ці проблеми.

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Джек-рассел-тер‘єр

Щодо джек-рассел-тер'єрів, ця порода також має шанси на довге життя, в середньому від 13 до 16 років. Вони енергійні та активні, зберігаючи ці риси до глибокої старості. Важливо забезпечувати їм активний спосіб життя, особливо у похилому віці.

Пудель

Мініатюрні пудлі, при належному догляді, можуть стати справжніми довгожителями і прожити не менше 15-18 років. Вони залишаються життєлюбними та цікавими у своєму житті від юності до старості.

Нагадаємо, ми вже писали, які породи собак схильні до епілепсії.

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