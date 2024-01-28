Названо 10 найпопулярніших низькорослих дерев для вашого саду

Низькорослі дерева – це справжня знахідка для ландшафтного дизайну. Вони не займають багато місця, але при цьому додають саду структуру, красу та неповторний шарм.

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Про це пише greenpost. Низькорослі дерева Ідеально підходять для невеликих ділянок, не затінюють інші рослини.Широкий вибір сортів з різними формами, кольорами листя та квітів. Створюють цікаві акценти в саду, прикрашають його протягом усього сезону. Багато низькорослих дерев не потребують складного догляду.

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10 популярних сортів низькорослих дерев:

Ірга Ламарка: вишукане листя, яскраве осіннє забарвлення. Вишня дрібнопильчаста (сакура) Кіку Шідаре: красиві рожеві квіти, символ краси та молодості. Глід сливолистий: різноманіття форм та кольорів листя. Верба пурпурова Нана: чудове пурпурове листя, яскравий акцент в саду. Японський клен: вишукані контурні форми, яскраве осіннє забарвлення. Туя західна Літл Чемпіон: компактна форма, ідеальна для невеликих садів. Сосна гірська Гном: мініатюрна форма, чудове доповнення до кам'янистих садів. Тамарикс: гарні рожеві квіти, пухнасте листя, ідеально підходить для садів біля водойм. Ялина Пуш: компактна форма, ароматна хвоя. Туя західна Тіні Тім: темно-зелене листя, компактна форма, ідеальна для озеленення міських садів.

Підбираючи низькорослі дерева для свого саду, враховуйте:

Розмір ділянки.

Стиль ландшафтного дизайну.

Умови освітлення та ґрунту.

Особливості цвітіння та плодоношення.

Ваші особисті вподобання.

Нагадаємо, експерт назвав зимове правило обрізки рослин "три Д", що заохотить сад до цвітіння навесні.

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