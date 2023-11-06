Накличете неприємності: чому не варто дарувати та приймати у дар квіти у горщиках

Кімнатні рослини зазвичай зустрічаються в багатьох будинках, і часто розглядаються як гарний подарунок для друзів, колег або рідних. Але існує декілька аспектів, які варто враховувати, перед тим, як дарувати їх.

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Про це пише УНІАН.

Чому не можна дарувати квіти в горщиках - обґрунтовані аргументи

Рослинам потрібний догляд, і тому ті, хто не цікавиться доглядом за рослинами і не може правильно поливати, пересаджувати і підживлювати їх, може не оцінити такий подарунок. Квіти можуть зів'янути, і це сильно засмутить людину, особливо якщо подарунок для неї має особливе значення. Деякі квіти можуть викликати алергічні реакції, це варто враховувати.

Чому не можна дарувати квіти в горщиках - прикмети

Є люди, які вірять, що дарувати квіти в горщиках дуже небезпечно, як для того, хто дарує подарунок, так і для того, хто його приймає. Вони вважають, що кімнатні рослини можуть "насичуватися" чужою енергією та передавати її людям.

Іншими словами, зла людина може "передати" вам негатив через такий подарунок. Крім того, існує прикмета, що якщо подарована рослина в горщику засохне, це може призвести до біди в будинку.

Кому можна дарувати квіти в горщиках

Якщо ви не вірите в прикмети і хочете подарувати квіти в горщику, ретельно зважте всі "за" та "проти". Такий подарунок найкраще приймуть ті, хто цінує рослини і знає, як правильно про них дбати.

Завжди можна запитати людину, чи хоче вона отримати квіти в горщику. Деякі люди відкрито висловлюють свої побажання щодо подарунків. У такому випадку ситуація стає дуже простою, і ви можете дізнатися, який вид квітів і в якому горщику був би найкращим варіантом.

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Які кімнатні квіти не можна приймати в подарунок і купувати

Не слід обирали отруйні види рослин, такі як молочай, диффенбахія, олеандр, оскільки вони можуть бути небезпечними і для дітей, і для тварин.

Також варто уникати рослин, які швидко ростуть і можуть займати багато місця. Наприклад, аспарагус і фікус можуть бути не найкращим вибором для тих, хто не цікавиться вирощуванням рослин.

Нагадаємо, ми вже писали, які прикмети пророкують біду.

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