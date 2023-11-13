Накличете неприємності чи бійку: Чому не можна надягати одяг навиворіт

Коли у повсякденному житті ми поспішаємо, іноді ми надягаємо речі навиворіт, не замислюючись про можливі наслідки. Це може призвести до непорозумінь та проблем, які, за прикметами, можна уникнути. Стародавні слов'яни вірили, що невірно надіта річ обіцяє неприємності, такі як п'янство чи навіть участь у бою.

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За прикметами, речі навиворіт можуть мати різні наслідки пише Ukr.media. Наприклад, дівчата, які невчасно не помічають непорядок у своєму одязі, можуть чекати приємні несподіванки, такі як компліменти або невелика допомога. Але також є прикмети, що свідчать про можливе розчарування в професії та фінансові труднощі.

Щодо домашнього одягу, прикмети стверджують, що майка чи шкарпетки надягнуті навиворіт можуть призвести до сварок або важкої роботи, яка не принесе задоволення. З іншого боку, вважається, що такий одяг може використовуватися як амулет, що захищає від негативу.

Навіть труси, за прикметами, можуть мати свої власні забобони. Надягання їх навиворіт пов'язується з можливою зрадою коханого. Інша версія стверджує, що це може вказувати на присутність заздрісників у вашому оточенні.

Навіть якщо ви не вірите в забобони, але стали свідком неправильно надітого одягу, існують способи нейтралізувати його вплив. Зробіть кілька простих дій, таких як пройтися по речі, струснути від пилу, вивернути і надіти правильною стороною, і поплескайте себе по спині. Ці ритуали, за віруваннями, здатні прибрати залишки негативної енергії, що можуть знаходитися на речах.

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