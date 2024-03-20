Накличете біду: чому не можна розчісуватись чужим гребінцем

Здавна існувало повір'я, що розчісуватися можна було виключно власним гребенем, а використання чужого вважалося поганою прикметою та могло призвести до негараздів. Це табу пояснювалося тим, що волосся є потужним провідником енергії. У магічних ритуалах, зокрема найпотужніших, таких як чари чи приворот, нерідко використовують волосся тієї людини, на яку спрямований ритуал. Тому гребінець став своєрідним магічним артефактом, здатним переносити карму особи, її недуги, негативні думки та настрої.

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Однак із цього правила були винятки. Наприклад, якщо ви прагнули одружитися, радили не відмовлятися від можливості розчесати волосся гребенем подруги, яка нещодавно стала дружиною чи нареченою. Це начебто приваблювало в ваше життя енергію любові та романтики.

Існували й інші забобони щодо волосся:

Не можна було викидати волосся, що залишилося на гребінці, адже якби птах використав його для гнізда, у вас боліла б голова, доки гніздо не зникне. Вважалося, що волосся слід спалювати або змивати.

За японськими віруваннями, поломка гребінця може накликати нещастя. Раніше гребінці були дорогими та складними у виготовленні, тому цей забобон нагадував людям про необхідність обережного поводження з ними.

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Навіть якщо ігнорувати прикмети, ділитися гребінцем усе одно погана ідея з суто практичних міркувань. На них можуть жити різноманітні бактерії та віруси, здатні передаватися від людини до людини під час спільного використання. Не має значення, чи цей гребінець належить близьким друзям, родичам чи зовсім незнайомим людям - він може бути переносником небезпечних мікроорганізмів.

Таким чином, давні забобони про гребінці мали на меті застерегти від обміну особистими речами та запобігти поширенню хвороб. А сучасні знання підтверджують доцільність дотримання цих правил з гігієнічних міркувань.

Нагадаємо, ми вже писали, які прикмети про гроші дійсно працюють.

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