Накличете біду: чому не можна мити підлогу навколо людини
Вологе прибирання – це звичайна повсякденна рутина. Однак у минулі століття люди надавали значення навіть таким дрібницям, як миття підлоги.
Про це пише Час Дій.
Однією з таких прикмет є заборона мити підлогу навколо людини. Вважається, що це може призвести до неприємних наслідків:
- Оточення буде ставитися до вас із неприязню.
- У вас можуть виникнути серйозні проблеми зі здоров’ям.
- У вас можуть виникнути проблеми на роботі, аж до звільнення.
- Ви можете втратити жениха.
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Звичайно, не всі вірять у прикмети. Однак, якщо ви все ж таки не хочете ризикувати, то краще не дозволяйте витирати підлогу навколо вас.
Історія виникнення прикмети
Прикмета про миття підлоги навколо людини має давню історію. У минулі століття люди вірили, що підлога є символом життєвого шляху людини. Тому миття підлоги навколо людини вважалося актом перешкоджання її руху вперед.
Крім того, вважалося, що вода, що використовується для миття підлоги, може забрати з собою удачу і щастя людини. Тому миття підлоги навколо людини вважалося недобрим знаком.
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