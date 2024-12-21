Накличете біду: що не можна ставити на стіл на Різдво
Напередодні Різдва, яке в Україні відзначається 25 грудня, віряни святкують Святвечір – особливу пісну вечерю, що має глибоке символічне значення.
Традиційно на святковому столі має бути дванадцять страв, що символізують дванадцять апостолів та місяців року. Центральне місце посідають кутя – каша з пшениці чи ячменю з додаванням маку, меду та горіхів, та узвар із сухофруктів, який символізує життєдайну силу води.
Святкове меню також включає:
- Пісний борщ з буряків
- Вареники з різними начинками як символ достатку
- Пісні голубці з пшоном та овочами
- Страви з бобових для родючості
- Рибні страви
- Млинці як символ зв'язку з предками
- Гречану кашу для здоров'я та добробуту
- Хліб чи пампушки – символ єдності
- Запечені яблука з медом
- Мариновані гриби для родючості
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Важливо пам'ятати, що на Святвечір діє сувора заборона на:
- Будь-які м'ясні страви
- Молочні продукти
- Яйця
- Тваринні жири
- Екзотичні продукти
- Морепродукти
- Алкогольні напої
За традицією, кутю залишають на столі на ніч для душ предків, а кожен член родини має скуштувати всі дванадцять страв, що символізує єднання та шанування традицій.
Нагадаємо, які страви мають бути на столі у новорічну ніч, щоб весь рік вас супроводжувала удача.
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