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Соціум

Накличете біду: що не можна ставити на стіл на Різдво

Ціхоцька Марія

Накличете біду: що не можна ставити на стіл на Різдво
Важливо пам'ятати, що на Святвечір діє сувора заборона на деякі страви

Напередодні Різдва, яке в Україні відзначається 25 грудня, віряни святкують Святвечір – особливу пісну вечерю, що має глибоке символічне значення.

Традиційно на святковому столі має бути дванадцять страв, що символізують дванадцять апостолів та місяців року. Центральне місце посідають кутя – каша з пшениці чи ячменю з додаванням маку, меду та горіхів, та узвар із сухофруктів, який символізує життєдайну силу води. 

Святкове меню також включає:

  • Пісний борщ з буряків
  • Вареники з різними начинками як символ достатку
  • Пісні голубці з пшоном та овочами
  • Страви з бобових для родючості
  • Рибні страви
  • Млинці як символ зв'язку з предками
  • Гречану кашу для здоров'я та добробуту
  • Хліб чи пампушки – символ єдності
  • Запечені яблука з медом
  • Мариновані гриби для родючості

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Важливо пам'ятати, що на Святвечір діє сувора заборона на:

  • Будь-які м'ясні страви
  • Молочні продукти
  • Яйця
  • Тваринні жири
  • Екзотичні продукти
  • Морепродукти
  • Алкогольні напої

За традицією, кутю залишають на столі на ніч для душ предків, а кожен член родини має скуштувати всі дванадцять страв, що символізує єднання та шанування традицій.

Нагадаємо, які страви мають бути на столі у новорічну ніч, щоб весь рік вас супроводжувала удача.

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