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Насичений смак з густою пінкою: сескрети приготування справжньої кави по-грецьки

Ціхоцька Марія

Насичений смак з густою пінкою: сескрети приготування справжньої кави по-грецьки

Кава по-грецьки - це густий, насичений напій з гіркуватим присмаком і щільною піною. Вона є традиційним напоєм Греції та інших країн Середземномор'я.

Щоб приготувати її, треба знати певні секрети. Про них розповість ТСН.

Інгредієнти:

  • 2 столові ложки меленої кави середнього помелу
  • 1 склянка води
  • 2 чайні ложки цукру (за бажанням)

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Спосіб приготування:

  1. Засипаємо мелену каву в турку.
  2. Заливаємо водою і добре перемішуємо.
  3. Ставимо турку на слабкий вогонь і варимо, періодично помішуючи.
  4. Напій не повинен закипати. Як тільки з'явиться пінка, знімаємо турку з вогню і залишаємо на 2 хвилини.
  5. Розливаємо каву по чашках, додаємо цукор за смаком і насолоджуємося.

Нагадаємо, ми вже писали, які продукти не можна додавати в каву.

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