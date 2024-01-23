Нашестя павуків у будинку: чотири природні засоби проти непроханих гостей

Павуки – це поширені шкідники, які можуть викликати у багатьох людей страх або огиду. Якщо ви хочете позбутися їх у своєму домі, є кілька природних способів, які ви можете спробувати.

Відео дня

Як пише santeplusmag, низка домашніх засобів може стати корисною у боротьбі проти павуків. Серед цих засобів – м'ята, лимон, лаванда та оцет.

Читайте також: Відвадите удачу: Чому не можна вбивати павуків в оселі

Ось чотири запахи, які відлякують павуків:

М’ята перцева – це ефективний репелент проти павуків, тарганів і мишей. Ви можете розмістити пакетики з м’ятним чаєм біля балконів, вікон або в місцях проникнення шкідників у будинок. Також можна приготувати спрей-репелент на основі настою м’яти перцевої або ефірної олії цієї ж рослини.

Лимонна кислота або олія лимона також мають відлякувальний ефект на павуків. Розпиліть розчин лимонної кислоти або ефірної олії лимона навколо балконів, вікон, кутів і вентиляційних решіток.

Лаванда – це ще один популярний репелент проти комах. Розмістіть мішечки із сухими квітами лаванди поруч із місцями, де ховаються павуки та комахи. Ви також можете використовувати ефірну олію лаванди або ароматичні свічки.

Оцет. Запах оцту також дратує і відлякує шкідників. Час від часу мийте підвіконня, віконні рами або пороги ганчіркою або ватним диском, змоченим оцтовою водою (у дозі 1 до 1).

Дотримуючись цих простих порад, ви можете позбутися павуків у своєму домі природним і безпечним способом.

Нагадаємо, ми розповідали про досить простий і природний спосіб позбутися павуків з вашого приміщення, використовуючи аромат м'яти.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!