Одягнете на себе лихо: чому не можна носити чужий одяг

Вірите у прикмети? А чи замислювалися ви, чому існує заборона на носіння чужих речей? Обирати, вірити у забобони чи керуватися здоровим глуздом – особистий вибір кожного.

Чому не можна носити чужі речі? Видання "Апостроф Лайф" дослідив це питання і пропонує вам два пояснення, на які варто звернути увагу.

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1. Містика та забобони:

Деякі люди вірять, що, одягаючи чужий одяг, ми ризикуємо перейняти собі чужу біду, невдачі, а то й хвороби.

Особливо небезпечно носити речі померлих людей, адже вважається, що таким чином можна "приміряти" на себе їхню долю.

Не рекомендується також приймати в дар або знаходити чужі ювелірні вироби, адже вони можуть нести в собі негативну енергетику.

2. З точки зору гігієни:

Раніше, коли одяг був дорогим задоволенням, його часто доношували до дірок.

Це несло в собі ризик зараження небезпечними інфекціями, такими як тиф, чума та інші.

Сьогодні, звісно, рівень життя та гігієни значно покращився, але все ж таки краще уникати чужого одягу, щоб не ризикувати своїм здоров'ям.

Нагадаємо, якщо повернення додому не приносить задоволення і не викликає позитивних емоцій, це привід задуматися. Можливо у вашій оселі забагато негативної енергії. Ми розповіли, як її виявити та позбутися.

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