На удачу і до біди: Що означає спіткнутись правою та лівою ногою

У давні часи люди вірили, що кожна подія має своє значення, навіть таке незначне, як спотикання. Існує багато прикмет, які розповідають, що може віщувати ця прикрість.

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Найбільше значення має нога, на яку ви спіткнулися, пише vseznayko.com. Здавалося б, що тут такого – випадково спіткнувся. Але насправді є різні прикмети та забобони, які розповідають, що може віщувати ця неприємність.

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Права нога вважається щасливою та удачливою. Якщо ви спіткнулися на праву ногу, це може означати, що вас чекають неприємності та перешкоди. Це може бути попередженням від ангела-охоронця, який намагається вберегти вас від бід. Щоб запобігти невдачам, потрібно після спотикання обов'язково перехреститися, повернутися додому, глянути в дзеркало та розчесати волосся.

Ліва нога, навпаки, приносить позитив. Якщо ви спіткнулися на ліву ногу, це може означати, що вас чекає винагорода за вашу працю, вдача та тріумф.

Місце, в якому ви спіткнулися, також має значення:

Якщо ви спіткнулися у дверях будинку , то це означало, що день буде вкрай невдалим.

, то це означало, що день буде вкрай невдалим. Якщо ви спіткнулися на дорозі, то важливо звернути увагу на дату свого народження. Якщо цифри вашого дня народження парні, то день буде вдалим, якщо непарні, то краще змінити свій маршрут.

Якщо ви спіткнулися на сходах , то також варто звернути увагу на яку ногу. Якщо ви спіткнулися на праву ногу, то вас чекає зустріч з близькими друзями, якщо на ліву – з ворогами.

, то також варто звернути увагу на яку ногу. Якщо ви спіткнулися на праву ногу, то вас чекає зустріч з близькими друзями, якщо на ліву – з ворогами. Якщо ви спіткнулися спускаючись на ліву ногу, то до вас прихильні почуття, любов та романтика, а якщо на праву - чекайте невдач.

Якщо ви спіткнулися і впали, то це є позитивним знаком. Значить вас чекає успіх у ваших починаннях.

Раніше ми писали про те, які прикмети та забобони пов'язані з приходом гостей, та чому люди бажають здоров'я, коли інші люди чхають.

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