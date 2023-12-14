На випадок блекаутів: Чи можна зігрітись за допомогою їжі та алкоголю

Україні загрожує новий енергетичний колапс, який може призвести до відключення світла та опалення. Існує ймовірність, що росія спробує повторити минулорічні події, залишаючи нас без основних комунікацій, проте на цей раз ми готові до викликів.

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В ситуації, коли можливі відключення світла через обстріли, потрібно дбати про те, як забезпечити собі комфорт у будинку без опалення. Деталі про засоби захисту від холоду можна знайти в матеріалі 24 Каналу.

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Підготовка будинку до холоду

Існують прості способи підготовки будинку до холоду, які можна реалізувати в будь-який момент, але найкраще почати з приходом перших морозів.

Приділіть увагу вхідним дверям та вікнам, оскільки через щілини вони втрачають основну частину тепла. Використовуйте ущільнювачі або плівку для пакування, щоб запобігти виходу тепла.

Щільні штори, ковдри та текстиль можуть служити відмінними ізоляторами від холоду. Покрийте підлогу килимом, щоб зберегти тепло, і розгорніть текстиль на стіни, створюючи додатковий бар'єр.

Тепло у квартирі

Для уникнення замерзання в квартирі важливо надати увазі багатошаровій одежі. Використовуйте тканини, такі як бавовна, шерсть, фліс, забезпечуючи певний простір між шарами одягу. Термобілизну можна одягати під піжаму, а також використовувати теплі шкарпетки та капці.

Важливо також багато рухатися. Гарячі напої, такі як чай або кава, допомагають у збереженні тепла.

Зігрійте себе за допомогою продуктів

У зимовий період деякі продукти можуть бути вашими союзниками в боротьбі з холодом. Гарячі перші страви на м'ясному бульйоні та ситні овочеві супи можуть стати чудовим варіантом для теплообміну організму.

Додайте до свого раціону продукти, що сприяють теплообміну: волоські горіхи, імбир, морські водорості та морепродукти. Важливо вживати каші з високим вмістом білка, такі як риба, м'ясо, яйця та молочні продукти.

Алкоголь як засіб обігріву

Медики не рекомендують використовувати алкоголь для зігрівання. Спирт розширює судини спочатку, але потім різко їх звужує. Такий ефект може призвести до тимчасового відчуття тепла, але з плином часу ви ризикуєте ще більше відчути холод.

Замість цього, обирайте теплий чай з травами, такими як малина, ромашка, калина, і додавайте до нього спеції, які прискорюють обмін речовин: корінь імбиру, каррі, хрін, перець, корицю та шафран.

Захищайте себе від холоду, використовуючи ці прості поради, і будьте готові до можливого відключення енергії."

Нагадаємо, ми підготували декілька способів, які допоможуть вам зігрітися, якщо в домі немає центрального опалення.

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