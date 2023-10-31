На індонезійському острові виявили 7000-літні ножі, зроблені із зубів тигрової акули (фото)

Під час розкопок на індонезійському острові Сулавесі, археологи виявили два ножі. Зброю виготовили із зубів акули близько 7000 років тому.

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Модифіковані зуби акули пов’язані з культурою Тоале. Про це повідомляє Newsweek.

Вважається, що це загадкове суспільство існувало приблизно 8000 років тому до невідомого періоду в недавньому минулому.

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Одним із артефактів є цілий зуб із двома отворами, просвердленими в корені, який був знайдений у печері, відомій як Леанг Паннінге. Інший, знайдений у печері під назвою Leang Bulu' Sipong 1, має один отвір, хоча він зламаний.

Обидва акулячі зуби мають подібний розмір і походять від тигрових акул. Уважне дослідження стародавніх зубних лез показало, що вони колись були щільно прикріплені до рукоятки за допомогою рослинних ниток і речовини, схожої на клей.

Дослідники вказують, що зуби акули не використовувалися для прикраси людського тіла. Вони майже повсюдно використовувалися для створення клинків для конфліктів або ритуалів, включаючи ритуальні бої.

Нагадаємо, у Судані в гробниці знайшли рештки людини з татуюванням Ісуса Христа.

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