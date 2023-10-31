На індонезійському острові виявили 7000-літні ножі, зроблені із зубів тигрової акули (фото)
Під час розкопок на індонезійському острові Сулавесі, археологи виявили два ножі. Зброю виготовили із зубів акули близько 7000 років тому.
Модифіковані зуби акули пов’язані з культурою Тоале. Про це повідомляє Newsweek.
Вважається, що це загадкове суспільство існувало приблизно 8000 років тому до невідомого періоду в недавньому минулому.
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Одним із артефактів є цілий зуб із двома отворами, просвердленими в корені, який був знайдений у печері, відомій як Леанг Паннінге. Інший, знайдений у печері під назвою Leang Bulu' Sipong 1, має один отвір, хоча він зламаний.
Обидва акулячі зуби мають подібний розмір і походять від тигрових акул. Уважне дослідження стародавніх зубних лез показало, що вони колись були щільно прикріплені до рукоятки за допомогою рослинних ниток і речовини, схожої на клей.
Дослідники вказують, що зуби акули не використовувалися для прикраси людського тіла. Вони майже повсюдно використовувалися для створення клинків для конфліктів або ритуалів, включаючи ритуальні бої.
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