На Близькому Сході знайшли 'гіпсові черепи' віком 9000 років, призначення яких досі лишається невідомим

Близько 9 тисяч років тому, в епоху докерамічного неоліту, народи Близького Сходу практикували дивний ритуал: вони штукатурили черепи померлих. Ці черепи, часто прикрашені яскравими фарбами та іншими елементами, досі залишаються загадкою для істориків. Про це пише IFL.Science.

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У 1953 році археолог Кетлін Кеньон виявила в Єрихоні черепи, вкриті різнокольоровими ліпними масками та черепашками замість очей. Подібні черепи знаходили в Леванті та Анатолії.

Згідно з найпоширенішими поясненням гіпсові маски надягали, щоб "повернути" черепи до життя, а потім поклонялися їм як фігурам предків.

В ході розкопок дослідники проаналізували 7 потинькованих черепів з Тепеджик-Чифтлик (Туреччина). Черепи належали 6 молодим людям і 1 дитині. Матеріал масок був пофарбований в червоний і синій кольори за допомогою азуриту та гетиту.

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Черепи Тепеджик-Чифтлік не мають прикрас, але свідчать про "загальну майстерність", що передавалася через усну культуру.

Особливо дивним було те, що черепи були на кілька сотень років старші за могили, в яких їх знайшли, що свідчить про те, що їх використовували протягом тривалого часу, перш ніж поховати.

Деякі черепи мають сліди ремонту та підфарбовування, на інших черепах м'які тканини були видалені перед накладенням гіпсу.

Незважаючи на нові дані, дослідники не змогли остаточно пояснити, чому черепи були заштукатурені та як їх використовували.

Нагадаємо, в Арабських Еміратах виявили наповнений скарбами глек віком 1800 років.

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