Мило, сіль чи газети: експерти назвали найдешевші дієві засоби проти бур'янів

Бур'яни завжди були проблемою для власників садів та подвір'їв. Зазвичай проти рослин-шкідників борються методом прополки чи за допомогою хімічних речовин.

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Однак існують екологічно чисті методи боротьби з бур'янами. Замість шкідливих хімічних гербіцидів ви можете скористатися простими і недорогими природними засобами для видалення бур'янів.

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Мило, сіль і оцет

Змішайте білий оцет і рідину для миття посуду у співвідношенні 1:1 і розпиліть на бур'яни. Оцет засушить їх, а рідина для миття посуду буде діяти як абсорбент.

Харчова сода

Посипте бур'яни харчовою содою, особливо ефективно це для під'їзних доріг. Сода допомагає знищити бур'яни, не зашкоджуючи газони та інші рослини.

Мульчування

Використовуйте мульчу, щоб пригнітити ріст бур'янів. Товстий шар мульчі з кори буде запобігати їх проростанню та закриє доступу світла до грунту.

Окріп

Закип'ятіть воду і залийте її на бур'яни. Це швидкий і простий спосіб знищення непотрібних рослин.

Газети

Покладіть три або більше шарів мокрої газети на бур'яни, щоб придушити їх ріст.

Ручна прополка

Найефективніший, хоч і найтриваліший, метод - ручна прополка. Виривайте бур'яни, особливо важливо це на великих ділянках.

Сіль

Посипте сіллю бур'яни, щоб перешкодити їх проростанню, але уникайте прямого контакту з іншими рослинами.

З цими простими методами ви зможете очистити ваш сад та подвір'я від бур'янів без шкоди для здоров'я та навколишнього середовища.

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