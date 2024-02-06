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Суспільство

Музиканти з "Бі-2" знайшли у в'язниці Бангкока українця, якого вважали мертвим 6 років (фото)

Билім Олена

Музиканти з 'Бі-2' знайшли у в'язниці Бангкока українця, якого вважали мертвим 6 років (фото)

Львівського альпініста й фотографа Георгія Сутуріна, якого вважали зниклим безвісти упродовж шести років, знайшли в тюрмі Бангкока (Таїланд).

Як повідомляє "Еспресо.Захід", 58-річний фотограф родом з Червонограда. Свого часу він активно займався альпінізмом. Після Львова, чоловік проживав певний час у Києві. Потім зі своєю жінкою переїхав у Таїланд. 2018 року його знайомі повідомили про смерть Георгія.

Музиканти з ''Бі-2'' знайшли у в'язниці Бангкока українця, якого вважали мертвим 6 років (фото)

Сергій Федірко, товариш фотографа, пояснив, що про смерть Георгія дізнався від його знайомої. "Вона написала повідомлення, що Георгій помер. Після того, видалила свій акаунт і я не зміг дізнатися більше. Тому фактично до сьогодні думав, що він мертвий. Але як виявилося, ні, Гоша живий, він всі ці роки був в Таїланді у бангкокській тюрмі".

Першим про те, що Георгій у в'язниці, повідомило видання "Медуза". Сайт опублікував інтерв'ю з Глібом Колядіном з гурту "Бі-2".

Музиканти з ''Бі-2'' знайшли у в'язниці Бангкока українця, якого вважали мертвим 6 років (фото)

Музикантів цього гурту наприкінці січня 2024 затримали у Таїланді та посадили у в'язницю в Бангкоку. Вони перебували у міграційному центрі.

Окрім музикантів "Бі-2" в камері цього центру перебувало 86 людей з різних країн.

"У цій в'язниці для мігрантів досі сидить людина з України Георгій Сутурін. Він сидить уже три роки – за ці три роки ніхто з українського консульства до нього так і не прийшов", – розповів піаніст з "Бі-2" Гліб Колядін.

Музиканти з ''Бі-2'' знайшли у в'язниці Бангкока українця, якого вважали мертвим 6 років (фото)
Музиканти з ''Бі-2'' знайшли у в'язниці Бангкока українця, якого вважали мертвим 6 років (фото)
Музиканти з ''Бі-2'' знайшли у в'язниці Бангкока українця, якого вважали мертвим 6 років (фото)

Музикант каже, що Георгій потрапив до міграційного центру ще до пандемії коронавірусу, тож взагалі не знає, що відбувається у світі.

"Він дізнається про новини з уривків англомовних газет, які трапляються йому в руки раз на тиждень на прогулянці. Він не знає, що сталося з Бучею, він не знає, що сталося з Маріуполем. Він знає тільки, що у світі відбувається повна темрява, причому зі слів людей, які потрапляють до цієї в'язниці. А головне, він не знає, чи живий його син чи ні і що з ним відбувається. Він дуже хоче повернутись до себе на батьківщину. Його щиро шкода, і йому дуже хочеться допомогти. У нашій камері не було жодної людини, яка б зробила щось жахливо жахливе або навіть очевидно погане", – сказав Гліб Колядін.

Сергій Федірко сказав "Еспресо.Захід", що написав листа до консульства України у Таїланді, щоб дипломати допомогли визволити Георгія Сутуріна.

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