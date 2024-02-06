Музиканти з ''Бі-2'' знайшли у в'язниці Бангкока українця, якого вважали мертвим 6 років (фото)

Львівського альпініста й фотографа Георгія Сутуріна, якого вважали зниклим безвісти упродовж шести років, знайшли в тюрмі Бангкока (Таїланд).

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Як повідомляє "Еспресо.Захід", 58-річний фотограф родом з Червонограда. Свого часу він активно займався альпінізмом. Після Львова, чоловік проживав певний час у Києві. Потім зі своєю жінкою переїхав у Таїланд. 2018 року його знайомі повідомили про смерть Георгія.

Сергій Федірко, товариш фотографа, пояснив, що про смерть Георгія дізнався від його знайомої. "Вона написала повідомлення, що Георгій помер. Після того, видалила свій акаунт і я не зміг дізнатися більше. Тому фактично до сьогодні думав, що він мертвий. Але як виявилося, ні, Гоша живий, він всі ці роки був в Таїланді у бангкокській тюрмі".

Першим про те, що Георгій у в'язниці, повідомило видання "Медуза". Сайт опублікував інтерв'ю з Глібом Колядіном з гурту "Бі-2".

Музикантів цього гурту наприкінці січня 2024 затримали у Таїланді та посадили у в'язницю в Бангкоку. Вони перебували у міграційному центрі.

Окрім музикантів "Бі-2" в камері цього центру перебувало 86 людей з різних країн.

"У цій в'язниці для мігрантів досі сидить людина з України Георгій Сутурін. Він сидить уже три роки – за ці три роки ніхто з українського консульства до нього так і не прийшов", – розповів піаніст з "Бі-2" Гліб Колядін.

Музикант каже, що Георгій потрапив до міграційного центру ще до пандемії коронавірусу, тож взагалі не знає, що відбувається у світі.

"Він дізнається про новини з уривків англомовних газет, які трапляються йому в руки раз на тиждень на прогулянці. Він не знає, що сталося з Бучею, він не знає, що сталося з Маріуполем. Він знає тільки, що у світі відбувається повна темрява, причому зі слів людей, які потрапляють до цієї в'язниці. А головне, він не знає, чи живий його син чи ні і що з ним відбувається. Він дуже хоче повернутись до себе на батьківщину. Його щиро шкода, і йому дуже хочеться допомогти. У нашій камері не було жодної людини, яка б зробила щось жахливо жахливе або навіть очевидно погане", – сказав Гліб Колядін.

Сергій Федірко сказав "Еспресо.Захід", що написав листа до консульства України у Таїланді, щоб дипломати допомогли визволити Георгія Сутуріна.

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