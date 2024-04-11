Чоловіки та жінки різні: що потрібно знати, щоб уникнути проблем у стосункахах

Працюючи з темою стосунків, та й на особистому досвіді, добре спостерігаю різницю сприйняття та реакцій чоловіка та жінки.

Жінка за день може помінятися багато разів у настрої, надає великого значення дрібницям і концентрується на них та на партнері.

Чоловік же, у свою чергу, зміщує фокус на постановку завдань та їх вирішення діє.

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Думаю вы часто замечали или сталкивались с тем, что ваш партнёр не заметил нового цвета ногтей или покрашенные брови, да и плохо помнит в чем вы были одеты в первую вашу встречу. А мы, женщины помним все!

И часто обижаемся на то, как он невнимателен. И начинают в голову лезть разные мысли… Игра началась!

Но понимание различий мужской и женской природы снимает много трений в отношениях.

Начну, пожалуй, ещё с утробы, развития мужского мозга.

Первые глубокие различия закладываются уже на восьмой неделе беременности. Именно в этот момент крошечные яички зародыша-мальчика начинают активно вырабатывать тестостерон. Ученые называют это "первая тестостероновая атака".

В результате этой атаки тестостерон физически уничтожает в мужском мозгу громадное число клеток в центрах, отвечающих, помимо всего прочего, за общение, интуицию, наблюдение, обработку эмоций, эмоциональную память, подавление гнева и многое другое. У девочек все эти центры не повреждены и поэтому продолжают спокойно развиваться.

Кроме разрушающего действия, тестостероновая волна также стимулирует развитие клеток. Но лишь в двух центрах мозга. Это агрессия и сексуальное преследование. Эти центры у мужчин развиты лучше женских.

В результате тестостероновой атаки мальчики, начиная с первых месяцев жизни, намного хуже, чем девочки, понимают выражение лиц и значительно слабее различают эмоции в голосе.

К последствиям первой тестостероновой атаки относится и неспособность мужчин замечать мелкие детали в своем близком окружении. Поэтому бессмысленно раздражаться на любимого, если он не заметил какие-то, с женской точки зрения, глобальные перемены во внешности или не считал обиженный язык тела. Еще более бессмысленно и губительно для отношений делать по этому поводу далекоидущие выводы о его равнодушии, угасании чувств, и уж тем более о появлении в его жизни новой женщины.

Ещё с утробного развития мальчика, его мозг подвергается тестостероновым атакам. Которые прямо влияют на определённые отделы мозга и тем самым отличают нас друг от друга.

Начиная с 12-15 лет у мальчика присходит сильный тестостероновый всплеск и с этого периода молодой человек каждый день учится контролировать свои порывы, эмоции, эрекцию, реакции и своё поведение. Он учится жить жизнью мужчины.

И разница полов становится видна ещё сильнее. И в последствии мы видим что для него не так важны социальные связи и так высоко ценимое женщиной общение друг с другом. По сравнению с женщиной он малоэмоционален и, несмотря на все свои старания, не способен так быстро, как она, откликаться на эмоциональные нужды других и сострадать. Эволюционно он заточен природой под совершенно другие задачи.

В его внутренней (и часто не осознаваемой им самим) шкале ценностей вышеназванные качества вообще не являются приоритетными. Более того, когда женщина начинает активно навязывать ему свое мнение, его это раздражает и в большинстве случаев серьезно сбивает с толку.

Многочисленные исследования показали, что в мужском мозгу центры, отвечающие за регистрацию страха и последующую агрессию с целью защиты, физически больше, чем в женском. Именно поэтому мужчина, вместо того чтобы пожалеть, посочувствовать и обнять, сразу же бросается исправлять проблемную ситуацию. Он физически не может "просто побыть рядом", так как запрограммирован природой именно на решение проблем.

В силу специфики развития мозга способность мужчин поддержать "просто своим присутствием" во время эмоционального кризиса гораздо меньше женской.

Эксперименты показывают, что мужчины способны разглядеть на лице женщины признаки тревоги или печали лишь в 40 % случаев, причем внешние проявления должны к этому моменту быть очевидны.