Мульчування полуниці: що треба враховувати перед проведенням

Коли справа доходить до мульчування полуниці, важливо ретельно зважити всі "за" і "проти", щоб забезпечити оптимальний результат. UAportal дізнався, про переваги і недоліки цього процесу.

Плюси

Підвищене утримання вологи в ґрунті. Мульчування полуниці підвищує утримання вологи в ґрунті. Це сприятливо впливає на ріст і розвиток рослин.

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Придушення бур'янів. Ріст бур'янів пригнічується мульчею.

Регулювання температури. Мульча регулює температуру ґрунту, зберігаючи його прохолодним влітку і теплим взимку. Це створює більш стабільне середовище для росту полуниці.

Мінуси

Підвищений ризик появи шкідників та хвороб. Ґрунт після мульчування може приваблювати шкідників і хвороби. Вони можуть завдати шкоди полуниці.

Дисбаланс поживних речовин. Деякі види мульчі можуть впливати на рівень поживних речовин у ґрунті, що призводить до дисбалансу. Це може негативно вплинути на ріст полуниці.

Надмірне зволоження. У деяких випадках мульча може призвести до надмірного утримання вологи в ґрунті. Це може бути шкідливим для рослин.

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