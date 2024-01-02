Чи можна просвердлити Землю наскрізь: що кажуть науковці

У 2023 році Китай розпочав розкопувати 10-кілометрову яму в Землі. Це буде найглибша яма, створена людиною, і вона дасть вченим можливість вивчити глибини нашої планети.

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Видання IFLScience шукало відповідь на питання, чи можливо взагалі пробурити Землю наскрізь.

Зазначається, що Земля складається з трьох шарів: кори, мантії та ядра. Кора – це верхній шар, і її товщина становить від 6 до 70 кілометрів. Мантія – це шар під корою, і її товщина становить близько 2900 кілометрів. Ядро – це найнижчий шар, і його товщина становить близько 3470 кілометрів.

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Щоб пробурити Землю наскрізь, потрібно було б подолати ці три шари.

Пробурити кору – це досить складна задача, але це можливо. Але мантія і ядро – це набагато складніше. Мантія складається з дуже гарячої й густої речовини. Температура в мантії може досягати 1600 градусів Цельсія.

Ядро також дуже гаряче. Температура в ядрі може досягати 5500 градусів Цельсія.

В таких умовах будь-яке бурове обладнання швидко б розплавилося.

Крім того, в мантії і ядрі дуже високий тиск. На кожні 10 метрів глибини тиск збільшується на одну атмосферу.

На глибині 6370 кілометрів, тобто в центрі Землі, тиск становить 3,5 мільйона атмосфер.

При такому тиску навіть повітря стає надрідким. Отже, пробурити Землю наскрізь – це неможливо.

Але будівництво 10-кілометрової ями в Китаї – це все одно важливий крок у вивченні нашої планети. Ця яма дасть вченим можливість вивчити глибини мантії, які досі були недоступні. Це допоможе людству краще зрозуміти, як утворилася Земля і як вона працює.

Нагадаємо, астрономи змогли зафіксувати радіосигнал з далекої галактики, на відстані 8,8 мільярда світлових років від Землі. Він може бути пов'язаний з інопланетною цивілізацією.

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