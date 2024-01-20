Чи можна купувати речі до народження дитини: ви будете здивовані

Багато майбутніх батьків намагаються встигнути підготувати все необхідне для дитини до її народження. Однак існує поширена прикмета, яка забороняє купувати речі для дитини заздалегідь.

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У цій статті ми розглянемо, чи є в цьому раціональне зерно, і чи варто дотримуватися цієї прикмети. Про це пише Час Дій.

Згідно з народною прикметою, купувати речі для дитини до її народження не можна. Вважається, що це може призвести до наступних неприємностей:

Зайняття речей злими духами

Згідно з повір'ям, злі духи можуть зайняти речі дитини, що може негативно позначитися на її здоров'ї та розвитку.

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Переривання вагітності

Деякі люди вважають, що купівля речей для дитини до її народження може призвести до викидня або передчасних пологів.

Пристріт

В деяких культурах існує повір'я, що підготовка до появи дитини заздалегідь може призвести до "пристріту".

Крім того, є пояснення того, чому не можна ставити ліжечко до народження дитини. Вважається, що такий крок може викликати інтерес злих духів. Деякі люди уникають встановлення ліжечка заздалегідь через побоювання, що це може спричинити передчасні пологи або інші ускладнення вагітності.

Нагадаємо, ми вже писали, які прикмети про гроші дійсно працюють.

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