Чи можна пити чай, якщо у вас проблеми з тиском: відповідь вчених

Гіпертонія, або підвищений артеріальний тиск, є серйозним захворюванням, яке може призвести до серцевих захворювань, інсульту та інших проблем зі здоров'ям.

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Корекція способу життя, включаючи дієту та фізичні вправи, є важливим компонентом лікування гіпертонії. Однак деякі напої, наприклад кава, можуть негативно впливати на артеріальний тиск. Пише сайт ncbi.nlm.nih.gov.

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Деякі дослідження показують, що чай може допомогти знизити артеріальний тиск. Зокрема, дослідження, опубліковане в журналі Nature, показало, що споживання зеленого чаю значно знижує тиск.

Інші дослідження, опубліковані в журналі CPB, показали, що чорний чай також може допомогти знизити артеріальний тиск.

Здається, що чай з гібіскусу (каркаде) також може бути корисним для гіпертоніків. Дослідження, опубліковане в журналі Research Gate, показало, що напої, виготовлені з Hibiscus sabdariffa L, також ефективно знижували артеріальний тиск.

Однак важливо зазначити, що ці дослідження були невеликими і додаткові дослідження знадобляться для підтвердження цих результатів.

Який чай найкращий для гіпертоніків?

Згідно з наявними дослідженнями, зелений чай, чорний чай і чай з гібіскусу можуть бути корисними для гіпертоніків. Однак важливо вживати чай у помірних кількостях. Вживання понад 5 чашок зеленого чаю на день може призвести до підвищення артеріального тиску. Тому найкраще вживати не більше 3-4 чашок чаю на день.

Якщо ви гіпертонік, і ви хочете пити чай, поговоріть зі своїм лікарем про те, який чай є найкращим для вас.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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