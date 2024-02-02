Чи можна використовувати пергамент повторно: відповідь вас вразить

Всі ми знаємо та любимо пергамент за його чудову властивість рятувати випічку від прилипання до дека. Але чи знаєте ви, що цей диво-папір можна використовувати не один раз?

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Міє Бромберг, старша редакторка авторитетного гастрономічного порталу America’s Test Kitchen, запевняє: повторне використання пергаменту – це не лише економно, але й безпечно для вашого здоров'я та планети.

Кухарі Cook’s Country, відомі своїми ретельними тестами рецептів та лайфхаків, довели, що пергаментний папір (як силіконізований, так і звичайний) можна використовувати до 5 разів і навіть більше! Їм вдалося приготувати 5 партій печива на одному аркуші без жодних проблем: нічого не пригоріло й не зіпсувалося.

Але є два важливих моменти:

Не використовуйте пергамент, який потемнів і став крихким. Це може статися при дуже високих температурах, наприклад, при випіканні подового хліба під ковпаком.

Не використовуйте пергамент, просочений жиром або з залишками тіста. Він підгорить і зіпсує аромат нової випічки.

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Ось кілька порад, як використовувати пергамент повторно:

Після випічки дайте пергаменту повністю охолонути.

Обережно видаліть з нього будь-які залишки їжі або жиру.

Зберігайте пергамент в сухому місці в герметичному контейнері.

Дотримуючись цих простих правил, ви зможете використовувати пергаментний папір повторно, економити гроші та берегти довкілля.

Нагадаємо, ми вже писали, правильно вистилати пергамент для випікання на деко.

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