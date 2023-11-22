Чи можна їсти таку птицю?: Що за біла піна виділяється з курки під час смаження

Оцінка свіжості м'яса традиційно базується на його зовнішньому вигляді та запаху. Однак деякі зміни у консистенції, такі як поява білого слизу, можуть викликати побоювання. Чи є це ознакою псування м'яса, чи свідчить про наявність хімікатів у тварині, які використовувалися за її життя?

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Білий слиз, що утворюється при термічній обробці м'яса, такого як курка, є природним явищем і не є приводом для занепокоєнь. Це не вказує на будь-яку шкідливість м'яса, пише ukr.media. Висока температура приготування вивільняє білок та воду з м'язових волокон, створюючи ефект слизької піни.

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Щоб зменшити появу білого слизу, експерти рекомендують утриматися від проколювання чи розрізання м'яса під час приготування. Також слід уникати повторного заморожування, оскільки це може сприяти збільшенню кількості піни під час готування. Маринад може бути ефективним способом зменшення появи білого слизу, оскільки сіль зберігає вологу в м'ясі та зменшує витік білка.

Отже, хоча білий слиз може виглядати не дуже апетитно, він не має негативного впливу на безпеку або якість м'яса. Насолоджуйтесь своїм приготованим стравами, знаючи, що це природний ефект термічної обробки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як замаринувати м'ясо для шашлику всього за 15 хвилин.

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