Чи можна їсти сало зі шкіркою

Сало – популярний продукт, без якого українці не уявляють свого раціону. Проте тривають суперечки щодо того, чи їсти його зі шкіркою, або ж без.

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Дехто вважає, що шкірка сала може нашкодити здоров'ю. Насправді ж там міститься чимало корисних речовин, серед яких кальцій, магній, калій, холін, фосфор, залізо, вітаміни В, Н, Е, РР.

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У сирому вигляді шкіру сала не радять їсти. Але її використовують для приготування холодцю, сальтисона, корейських та азійських закусок.

Перед тим, як готувати свинячу шкірку, потрібно її відокремити від сала та почистити. Далі розріжте її на смужки та проваріть у каструлі разом з цибулевим лушпинням впродовж двох годин.

Шкірка із сала – важкий продукт для перетравлення, тому його не можна вживати тим людям, які мають проблеми з роботою кишківника.

Медики також не рекомендують її людям з серцево-судинними захворюваннями, панкреатитом чи хворобою печінки. В інших випадках, якщо дозволяє здоров'я, шкірку із сала можна додавати до раціону.

Крім цього, дітям до трьох років та людям похилого віку не радять вживати сало. Воно дуже жирне, а травна система дитини не завжди може впоратися. А в пенсіонерів часто проблеми з роботою жовчного міхура, то виникають труднощі з перетравленням сала.

Сало краще не їсти, якщо є холецестит, панкреатит, виразка шлунку та гастрит.

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