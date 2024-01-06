Можете нашкодити шкірі обличчя: як не можна застосувати міцелярну воду

Міцелярна вода - це популярний засіб для очищення шкіри обличчя. Вона швидко і легко змиває макіяж і забруднення, не вимагаючи використання води. Однак, якщо використовувати міцелярну воду неправильно, вона може завдати шкоди шкірі.

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Про це пише Ukr.media.

Чому міцелярна вода може бути шкідливою?

Небезпечні компоненти

У складі міцелярної води можуть міститися ароматизатори, ефірні олії та натуральні екстракти, які можуть викликати алергію. У деяких засобах також міститься спирт, який сушить шкіру і викликає подразнення.

Неправильне використання

Якщо не змити міцелярну воду з поверхні шкіри, частинки поверхнево-активних речовин (ПАР) залишаться на шкірі і можуть закупорити пори. Це призведе до сухості, чутливості та запалення шкіри. Крім того, частинки забруднень, що залишилися на шкірі, можуть перешкоджати проникненню корисних речовин з інших косметичних засобів.

Як використовувати міцелярну воду правильно?

Щоб міцелярна вода не завдала шкоди шкірі, важливо використовувати її правильно:

Вибирайте міцелярну воду з безпечним складом. Найкраще проконсультуватися з лікарем-дерматологом або косметологом.

Не розтирайте міцелярну воду по шкірі. Просто прикладіть ватний диск з міцелярною водою до обличчя і акуратно промокніть.

Обов'язково змийте міцелярну воду з шкіри гелем або пінкою для вмивання.Це допоможе видалити залишки ПАР і забруднень.

Після вмивання нанесіть на шкіру зволожувальний засіб.

Нагадаємо, ми вже писали, як зберегти молодість шкіри і завжди виглядати чудово.

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