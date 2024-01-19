Може завдати серйозної шкоди здоров‘ю: чому не можна спати біля телефона

Спати з телефоном на зарядці – звична практика для багатьох людей. Це зручно, адже телефон завжди під рукою, якщо потрібно перевірити час або відключити будильник. Однак чи шкідливо це для здоров’я?

Відео дня

Деякі дослідження пов’язують тривале випромінювання від телефону під час зарядки з ризиком раку, безпліддя, серцевих проблем та інших захворювань. Однак ці дослідження не є однозначними, і більшість експертів вважає, що ризик невеликий. Про це пише УНІАН.

Однак навіть якщо ризик для здоров’я є невеликим, все одно краще перестрахуватися і тримати телефон на достатній відстані від голови під час сну. Електромагнітні випромінювання, які випускає телефон, можуть впливати на наш сон і викликати проблеми зі сном, наприклад, безсоння.

Читайте також: Експерти розповіли, як заснути за 2 хвилини, якщо ви прокинулися вночі

Чи є ризик пожежі?

Ця причина є більш конкретною і доведеною. Сплячий поруч з телефоном на зарядці людина ризикує пострадати від пожежі або вибуху. Такі випадки вже траплялися, і вони можуть повторитися.

До підвищеного ризику пожежі або вибуху також може привести використання неоригінальних або пошкоджених зарядних пристроїв.

Нагадаємо, ми вже писали, як покращити якість сну.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!