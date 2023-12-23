Моцарела, червоний перець та бекон: легка закуска на новорічний стіл
Моцарелла чудово поєднується з червоним перцем і беконом. З цих простих інгредієнтів ви можете приготувати смачні закуски на свято.
Рецептом цієї страви поділились у Country Living. За бажанням можна замінити окремі продукти на ті, які любить ваша родина.
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Інгредієнти:
- 6 цілих смажених червоних перців, нарізаних на смужки;
- листя свіжого базиліку;
- 11 скибочок вареного бекону (розрізати на третини);
- кульки свіжої моцарели розміром із вишню;
- 2 ст.л. оливкової олії першого віджиму;
- сіль, чорний перець.
Спосіб приготування:
Крок 1. Поверх смужок перцю викладіть базилік, бекон та моцарелу, рівномірно розподіливши. Оберніть перець навколо начинки та закріпіть дерев’яною шпажкою.
Крок 2. Викласти на тарілку і скропити олією. Приправити сіллю і перцем.
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