Моментально покращить зовнішній вигляд: Що повісити у ванній кімнаті, щоб оновити інтер'єр

Ванні кімнати можуть стати вершиною елегантності у вашому домі, якщо ви правильно розмістите акценти і виберете відповідні матеріали. Іноді навіть найдрібніша деталь може зробити велику різницю.

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Секрет успішного дизайну ванної кімнати полягає у вмінні вибирати правильні матеріали, які здатні перетворити звичайний простір на місце стилю та комфорту, пише Homes & Gardens.

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Один із простих трюків, які можуть надати вашій ванній кімнаті нового вигляду, - це використання текстильних акцентів. Це може бути м'які текстильні аксесуари, нестандартні штори, рушники для рук і килимки для підлоги ванної кімнати. Дизайнери переконують, що цей лайфхак дійсно діє, і вони використовують його власноруч.

Текстильні деталі також можуть допомогти створити почуття цілісності в декорі ванної кімнати, гармонійно поєднуючись з іншими декоративними елементами.

Наприклад, у ванній кімнаті на фото дизайнери використали рожеві рушники, які створили ніжний та трохи яскравий акцент. Без них кімната була б звичайною і безвиразною.

На іншому зображенні дизайнери використали сірий рушник, який гармонійно поєднується з біло-сірим душем, і бежевий килим, який відмінно вписується в палітру підлоги, створюючи затишок.

Під час вибору текстильних деталей варто звертати увагу на матеріал. Обирайте текстиль, який не утворює цвілі, легко доглядається та швидко сохне. Вибираючи правильні матеріали, ви зможете перетворити свою ванну кімнату на місце комфорту та стилю.

Нагадаємо, що ми підготували кілька простих порад, які допоможуть швидко та ефективно очистити ванну. Знадобляться харчова сода, оцет та лимонний сік.

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