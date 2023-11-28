Мокрий рушник та чашка: якісні способи швидко почистити мікрохвильовку

Мікрохвильова піч — незамінний помічник на кухні, але вона може швидко забруднитися, якщо не чистити її регулярно. Забруднені мікрохвильові печі можуть бути джерелом бактерій і неприємних запахів.

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На щастя є кілька способів без особливих зусиль почистити мікрохвильовку, не подряпавши її поверхню. Для початку експерти радять паперовими рушниками або серветками видалити залишки їжі та жиру з внутрішніх поверхонь мікрохвильової печі. Якщо залишки їжі засохли, ви можете їх змочити теплою водою й через 10-15 хвилин протерти губкою.

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Чотири способи швидко відмити мікрохвильовку

Можна використати кухонну губку. Її треба змочити у воді й додати невелику кількість засобу для миття посуду. Подавіть її трохи в руках, аби засіб розпінився. Покладіть мокру губку у мікрохвильовку й запустіть пристрій на 30 секунд. Завдяки волозі, яка розповсюдиться по пічці, застиглий бруд та жир розм'якнуть і вам легше буде його видалити.

Інший спосіб – це чашка з водою та шматочками лимона. Замість чашки можна використати миску, яка підходить для розігрівання продуктів у мікрохвильовці.

Заповніть місткість на третину гарячою водою й додайте кілька шматочків лимона. Потім поставте в мікрохвильову піч та увімкніть її. Треба дочекатися, щоб вода почала кипіти. Не відкривайте дверцята десь хвилини 4-5, щоб бруд розм'якшився. Потім за допомогою вологої ганчірки з мікрофібри протріть пічку зсередини.

Мокрий рушник – ще один простий трюк, щоб очистити духовку зсередини. Потрібно просто змочити бавовняний рушник (без етикеток та будь-яких елементів декору) і поставити його в мікрохвильовку на 1-2 хвилини.

Коли мікрохвильовка вимкнеться, зачекайте 5 хвилин і потім тим рушником, що був у пічці, ретельно протріть забруднення.

Харчова сода теж допомагає ретельно почистити мікрохвильову пічку.

Змішайте столову ложку соди з чайною ложкою води, перемішайте та нанесіть суміш на брудні місця. За 10-15 хвилин протріть бруд вологою губкою.

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