Можуть загинути: якою водою не можна поливати кімнатні квіти

Багато людей думають, що поливати кімнатні рослини можна звичайною водою з-під крана. Це не зовсім так. Насправді, вода з-під крана може бути шкідливою для ваших кімнатних рослин.

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Дотримуючись цих простих порад з сайту prostoway, ви зможете забезпечити своїм кімнатним рослинам необхідну їм вологу та зберегти їх здоровими та красивими.

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Вода з-під крана може містити хлор та інші хімічні речовини, які шкодять кореневій системі рослин.

Жорстка вода, в якій багато магнію та кальцію, може призвести до затримки росту та розвитку рослин.

Солі, що містяться у водопровідній воді, можуть накопичуватися в ґрунті і шкодити корисним мікроорганізмам.

Щоб ваші кімнатні рослини були здоровими та красивими, важливо використовувати для поливу чисту, відфільтровану воду.

Ось кілька порад, як правильно поливати кімнатні рослини:

Використовуйте відфільтровану або дистильовану воду.

Дайте воді відстоятися протягом 24 годин, щоб хлор вивітрився.

Поливайте рослини лише тоді, коли ґрунт просохне на дотик.

Не перезволожуйте ґрунт, це може призвести до загнивання коренів.

Виливайте зайву воду з піддона після поливу.

Нагадаємо, що кожна любителька квітів прагне, щоб її вазони були найпишніші, найкрасивіші та здорові. Але чи знали ви, що недорога спеція, яку кожна господиня використовує для випічки, може допомогти виростити ідеальні квіти на підвіконні?

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