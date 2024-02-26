Можуть нести серйозну загрозу: чому котам заборонені молочні продукти

Ми з дитинства звикли бачити, як котики з задоволенням сьорбають молоко з мисочки. Такі картинки присутні в книжках і мультфільмах, тож асоціація міцно закріпилася. Але насправді цим домашнім тваринам не можна пити молоко - є декілька причин. Головна причина полягає в тому, що в більшості дорослих котів наявна непереносимість лактози (молочного цукру). Про це пише захід.нет.

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Чому котам заборонено молоко

На відміну від людей, у котів непереносимість лактози – це набагато поширеніша особливість травної системи.

У кошенят спочатку є ферменти, які допомагають засвоювати лактозу з материнського молока. З віком вони зникають. Про непереносимість можна дізнатися за такими симптомами з боку травлення, що виникають протягом 12 годин після вживання молока:

Діарея

Блювання

Біль у животі

Надмірне газоутворення

Навіть якщо ваш кіт виняток і може перетравлювати лактозу - все одно не варто давати молоко. Друга причина полягає в тому, що воно містить багато жирів. А майже всі коти схильні до ожиріння, тож зайві жири їм не потрібні. Окрім того, у молоці можуть бути різні консерванти чи добавки. І, знову ж таки, лактоза - це цукор.

Так, молоко має корисні речовини. Але котик повинен отримувати все необхідне зі спеціального збалансованого корму. Коти - хижаки, і їхній організм пристосований засвоювати поживні речовини з м'яса, у т.ч. у вигляді вологого або сухого корму.

Чому коти люблять молоко

Як і деякі люди, коти не вдаються до роздумів про дієту, а їдять те, що їм смакує. Багато опікунів котів скажуть, що їхній улюбленець обожнює молоко. Причина цієї любові криється у вмісті жирів, які якраз є однією з причин заборони молока для котів.

Чи можна котам сир

Сир котам також заборонений через лактозу, надлишок жирів, добавки та високу концентрацію солі.

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Чи можна йогурти, сметану, кефір

Хоча ці кисломолочні продукти містять корисні бактерії, які полегшують травлення, вони також багаті на жири й можуть мати шкідливі для котів добавки на кшталт ксилітолу. Якщо дуже хочеться пригостити котика, краще обрати натуральний грецький йогурт без будь-яких домішок.

Чи можна котам безлактозне молоко

Теоретично можна, але варто пам'ятати про вміст жирів та потенційні добавки. А ще прийняти той факт, що котам достатньо чистої питної води. Правильно підібраний корм, трішки ласощів і багато води - ось що потрібно вашому улюбленцю. У крайньому разі, можна пошукати в зоомагазинах спеціальне молоко для котів, безпечне для них.

Нагадаємо, ми вже писали,чому коти люблять лягати саме на ноги своїх господарів.

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