Можуть завдати шкоду організму: якими дезодорантами не варто користуватись

Косметика, яку ми щодня наносимо на шкіру, може впливати на організм не меншою мірою, ніж продукти харчування. Регулярне використання дезодорантів, особливо тих, що містять алюміній, може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям.

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Про це пише Ukr.media.

Алюміній – це метал, який може проникати в організм через шкіру. Він накопичується в лімфатичній системі та викликає порушення її роботи. Це може призвести до таких проблем, як:

Порушення лімфатичного відтоку

Застій рідини в організмі

Підвищений ризик розвитку онкологічних захворювань, зокрема раку молочної залози

Крім того, дезодоранти, що містять алюміній, можуть викликати закупорку потових залоз. Це призводить до появи неприємного запаху та інших проблем зі шкірою.

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Щоб уникнути ризику для здоров'я, слід уникати використання дезодорантів з алюмінієм. Краще віддати перевагу біологічно чистим дезодорантам на основі натуральних компонентів.

Як запобігти неприємному запаху з пахв

Щоб уникнути неприємного запаху з пахв, можна дотримуватися таких рекомендацій:

Пийте достатню кількість води.

Дотримуйтеся елементарних правил гігієни.

Використовуйте натуральні дезодоранти або дезодоранти без алюмінію.

Якщо ви все ж таки вирішили використовувати дезодорант з алюмінієм, робіть це тільки в тому випадку, якщо є гостра необхідність. Наприклад, якщо ви йдете на важливу зустріч або захід.

Нагадаємо, ми вже писали, чим замінити дезодорант.

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