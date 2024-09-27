Модний ''переворот'': цієї осені в трендах манікюру опинилися ''голі нігті'' (фото)

У світі манікюру знову відбувається модний "переворот": дівчата почали надавати перевагу японському манікюру. Цей стиль завоював любов жінок завдяки своїй акуратності та елегантності.

Багато хто відмовився від довгих нігтів з неоновим гель-лаком і навпаки прагне до більш природного вигляду. Про це пише команда UAportal.

Приклад японського манікюру. Джерело: Instagram

Фахівці вважають, що тепер тренди в моді акцентують увагу на зручності та натуральності. Японський манікюр виявився відмінним варіантом для тих, хто хоче позбутися залежності від гелю. Головна перевага цього манікюру полягає в створенні естетичного та природного блиску.

Приклад японського манікюру. Джерело: Instagram

У салонах манікюр роблять будь-яким зручним для клієнта способом. Далі в оброблений ніготь втирається паста на основі бджолиного воску, яка призначена для заповнення мікротріщин і дрібних розшарувань. Хоча вона не відновить форму нігтя, проте вона забезпечить його корисними речовинами. Потім майстри наносять пудру з кремнієм, яка запаює лусочки, надаючи нігтю природний блиск.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які стильні варіанти манікюру можна зробити вдома.

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